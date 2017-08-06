Karamercan: 'Ahilik okullarda ders olarak okutulmalı'

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürlüğü görevine atanan Abdurrahman Fidancı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette İl Müdürü Fidancı'ya, KONESOB olarak Konya merkez ve ilçelerle birlikte 84 meslek odası ve 55 bin üyesiyle hizmet verdiklerini anlatan Başkan Karamercan, birçok meslekte kalifiye eleman sıkıntısının yaşandığına dikkat çekti.

“Ahilik Kültürü Yaşatılmalı”



Mesleki eğitime ve ahilik kültürünün yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Karamercan, esnaflığın temelinin ahilik olduğuna dikkat çekti. Ahilik kültürünün yaşatılması için okullarda ders olarak okutulmasının önemine dikkat çeken Başkan Karamercan, “Ahilik kültürü yaşatılmalı. Esnaf Teşkilatları olarak bu kültüre çok önem veriyoruz. Özellikle temel eğitim verilen ilk, orta ve liselerde daha sonra da üniversitelerde çocuklarımıza ahilik dersinin verilmesini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili girişimlerimiz olacak" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BYEGM Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı ise, Başkan Karamercan'a teşekkür ederek tarihi Bedesten Çarşısını temsil eden bir tablo hediye etti. Ziyaretin sonunda KONESOB Başkanı Karamercan'da Fidancı'ya minyatür Osmanlı kaftanı armağan etti.