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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Karamollaoğlu ve eşinin oy kullandığı sandıktan kendisine 2 oy çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun ve eşinin oy kullandığı sandıktan sürpriz bir sonuç çıktı.

Karamollaoğlu ve eşinin oy kullandığı sandıktan kendisine 2 oy çıktı

25 Haziran 2018 09:53

27. Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya Lisesideki 1067 numaralı sandıktan çıkan 312 oydan 3'ü geçersiz sayıldı.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 252, Recep Tayyip Erdoğan'a 37, Meral Akşener'e 14, Selahattin Demirtaş'a 3, Temel Karamollaoğlu'na 2, Doğu Perinçek'e ise 1 oy çıktı. Karamollaoğlu, bu sandıkta eşiyle birlikte oy kullanmıştı. Karamollaoğlu'na çıkan 2 oydan birinin kendisinin, diğerinin de eşinin olduğu düşünülüyor.  

Etiketler: Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu

 

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