Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerindeki İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kısas kırsal Mahallesi'nden Şanlıurfa merkeze gelmekte olan 63 AY 148 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Doğan (45), İl Jandarma Komutanlığı önündeki trafik ışığı kırmızıya dönmeden geçmek istedi. Işıklara vardığında geçip geçmemekte kararsız kalan Doğan, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıktıktan sonra bordür taşlarını yerinden söken otomobil, İl Jandarma Komutanlığının yanındaki otoparka uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hurdaya dönen araçtan çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralı hayatını kaybetti. Sürücünün otomobilde tek başına olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan