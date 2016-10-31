Diğer
Kategoriler

Kararsızlık hayatına mal oldu

Şanlıurfa’da sürücüsünün kırmızıya dönen trafik ışığını geçip geçmemekte kararsız kaldığı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak otoparka uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


31 Ekim 2016 12:13

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerindeki İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kısas kırsal Mahallesi'nden Şanlıurfa merkeze gelmekte olan 63 AY 148 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Doğan (45), İl Jandarma Komutanlığı önündeki trafik ışığı kırmızıya dönmeden geçmek istedi. Işıklara vardığında geçip geçmemekte kararsız kalan Doğan, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıktıktan sonra bordür taşlarını yerinden söken otomobil, İl Jandarma Komutanlığının yanındaki otoparka uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hurdaya dönen araçtan çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralı hayatını kaybetti. Sürücünün otomobilde tek başına olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

Etiketler: kararsızlık, şanlıurfa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!