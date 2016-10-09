Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş ile birlikte Gömeç’in Karaağaç Mahallesine gelen tanınmış Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ve ekibi, hasat şenliğine katıldı. Zeytin hasat şenliğinin ardından toplanan yeşil zeytinleri kıran Karatay, zeytin ve zeytinyağının çok önemli ve çok şifalı bir gıda olduğunu anlattı. Zeytinin sağlık kaynağı olduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, "Zeytin en sağlıklı meyvedir. Günde 30-40 zeytin yerseniz bir de Karatay’ı dinlerseniz hastanenin yolunu unutursunuz. Zeytinyağı içerseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir, beyniniz çalışır. Bağırsaklarınız çalışır. Kabızlıktan kurtulursunuz. Zeytinyağını elinize, yüzünüze sürerseniz Venüs kadar güzel olursunuz” dedi.

İşletmeci Mehmet Özgü Manisalı da, "Gömeç ilçesinde, bu yıl yine Canan Karatay hocamızı ağırladık. Onlarla birlikte önce hasat yaptık. Hasattan sonra kırma zeytin nasıl yapılıyor onları gösterdik. Sonra üretmiş bulunduğumuz zeytinyağlarımızın tadımını yaptık. Bu yıl yine yurt dışında Türkiye’yi temsil etmeyi ve iyi sonuç almayı bekliyoruz. Yine Türk zeytinyağında iddialıyız" dedi.