Samsun Limanı açıklarında demirli olan 84 metre uzunluğundaki 2 bin 725 grostonluk "Tokay Akar" isimli gemi, 14 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında Karadeniz’deki şiddetli fırtına nedeniyle karaya doğru sürüklendi. Canik Balıkçı Barınağı tarafındaki kayalıklara sürüklenen gemi, daha sonrasında karaya oturdu. Hacizli olduğu öğrenilen gemi, kayalıklara vurarak durabildi. Samsun'da şiddetli fırtınadan dolayı sürüklenerek karaya oturan kargo gemisi Samsun Liman Başkanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarıyla kurtarılarak Karadeniz açıklarına kadar çekildi.

Arka sol kısmından delinen ve sola yatık vaziyette bekleyen gemi, hurda hasar tespitinin ardından çekilerek tekrar Samsun Limanı’na getirildi. Samsun Limanı’nda yarı yatık vaziyette bulunan gemi hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, “Karaya oturan geminin hurda olarak değer tespiti yapıldı. İcra Müdürlüğü tarafından satışının yapılmasını bekliyoruz. Satışı gerçekleşene kadar valiliğin talimatıyla limanda kalacak. Geminin ihaleye çıkacağı tarihi 2. İcra Müdürlüğü belirleyecek. Geminin parçalar halinde mi yoksa bütün halinde mi değerlendirileceği, gemiyi alan kişiye kalmış bir durum. Gemiyi satın alan kişi ne yapmak istediğine kendi karar verecek” dedi.

Gemi, Samsun Limanı Sanayi Rıhtımı'nda yarı yatık vaziyette ihale sonrasında yeni sahibinin vereceği kararı bekliyor.

Erdi Demür