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Karayolu çilesinden kurtulmak isteyenlerin tercihi hava yolu

9 günlük Bayram Tatilinin son gününde yaşanan trafik yoğunluğundan kurtulmak isteyenler hava yolunu tercih etti.

Karayolu çilesinden kurtulmak isteyenlerin tercihi hava yolu

18 Eylül 2016 14:47

Balıkesir’in turizm merkezlerindeki tatilciler Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan İstanbul’a ve Ankara’ya uçuyor. Tatilin son günü Edremit’ten İstanbul ve Ankara’ya karşılıklı 10 tarifeli sefer yapılıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren Koca Seyit Havalimanı, Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç, Ayvalık, Çanakkale’nin Ayvacık, Küçükkuyu, Asos, Behramkale, Yenice ve İzmir’in Dikili gibi ilçelerinden yoğun ilgi görüyor. Özellikle bayram tatilinde yoğun karayolu trafiğinden kurtulmak isteyenler bölgede hava yolunu tercih ediyor. Bayramın son gününde 3 hava yolu şirketi tarafından toplan İstanbul ve Ankara’ya 10 tarifeli sefer düzenleniyor.
2015 yılının ilk sekiz ayında 222 bin 178 yolcu taşıyan havalimanı, 2016 yılının ilk sekiz ayında iç hatlarda 255 bin 851, dış hatlarda 8 bin 277 olmak üzere toplamda 264 bin 128 yolcuya hizmet verdi. 2016 yılında 2 bin 516 ticari uçuş yapılan Koca Seyit Havalimanı'nda uçak başına ortalama yolcu sayısı yılın ilk sekiz ayında 105 olarak dikkatleri çekti.
Eğitim uçuşlarının da yapıldığı Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda 2016 yılında 12 bin 966 uçak iniş ve kalkış yaptı. 

Emrah Elmas


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