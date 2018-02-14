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Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarına 2 mil uzağında olan Çatalada'ya Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından termal kameralarla gözetlenecek kule inşa edilecek.

Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek

14 Şubat 2018 19:41
Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek - Tıkla İzle

Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıkta bulunan Çatalada'ya inşa edilecek gözetleme kulesi için Gümüşlük sahiline iş makineleri yanaştı. Kardak kayalıklarını 24 saat izleyecek olan Türk askeri için Çatalada'ya kule inşa edilecek. Yaklaşık 2 yıl önce projesi tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde ise ihalesi yapılan gözetleme kulesi için deniz araçlarıyla adaya iş makineleri taşınacak. Bugün öğlen saatlerinde Gümüşlük sahiline gelen deniz aracı, iş makinelerini adaya taşımak için koya yanaştı. İş makineleri de koya gelerek Çatalada'ya gitmek üzere hazırlandı. Fırtınalı havanın sona ermesinin ardından adada çalışmaların başlayacağı öğrenildi. Yasadışı göçlerin geçişini, sınır ihlallerinin yapılmasını engellemek amaçlı kurulacak olan kulede bulunacak olan kameralarla Kardak kayalıkları da 24 saat izlenebilecek.

Eren Ayhan - İbrahim Kılınç
 

 

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