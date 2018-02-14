Kardak'ta neler yaşandı?

Dün gece yarısı Yunan Sahil Güvenliğine ait 3 bot Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına girdi. Türk askerlerinin uyarılarını dikkate almayan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 15 dakika boyunca Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Türk karasularından çıkmayan Yunan Sahil Güvenlik botuna Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık yarım saat boyunca kovalamaca yaşanan Türk sularında yaşanan gerginliğin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik botuna çarparak Türk karasularından çıkardı. Olayın ardından Kardak kayalıklarına 2 hucum botu, 6 Sahil Güvenlik botu, 1 savaş gemisi ve 1 arama kurtarma gemisi sevk edildi. Dört yandan kuşatılan Kardak kayalıklarında kuş uçurtmayan Türk askeri, havanın kararmasına rağmen bölgeyi terk etmedi.

Türk askerlerini Kardak kayalıklarında gören Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine ait 3 bot ve 1 savaş gemisi ise bölgeye yaklaşamadı. Kendi karasularında duran Yunan askerleri de bölgeyi terk etmezken, Çavuş Adası yakınlarında ve Çatal Adası civarında bekleyen Türk hücum botları bölgede boy gösterdi.

Yunanistan'dan küstah açıklama

Olayın ardından Yunan Hükümeti Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunarak, "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" dedi.

Erdoğan’dan tokat gibi yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Kardak kayalıklarında yaşanan gerginliğin ardından Yunanistan’a tokat gibi cevap verdi. Ege ve Kıbrıs hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Bizim için Afrin neyse Kıbrıs ve Ege de odur. Bu Yunanlılar gene şaşırdı maalesef. Yunan botlarının Kardak'a bu tür geliş gidişleri oldu. Biz başından itibaren Yunan tarafına, 'Bu tür şeyleri yapmayın, etmeyin. Bizi sıkıntıya da sokmayın. Bu it dalaşını artık havada da bırakalım, denizde de bırakalım' dedik. Bırakılmayınca da askerimiz görevini yapıyor. Yine dün gece böyle bir şey oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iş bitirildi" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da konuyla ilgili olarak, "Protesto girişiminde bulunulduğu iddiası çarpıtmadır. Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır” açıklamalarında bulundu.

Tüm bu açıklamaların ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Kardak’ta yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye’nin Atina Büyükelçisini çağırdığı öğrenildi.

Başbakan Yıldırım: "Yunanistan gerekli adımı atmalı"

Kardak kayalıklarında yaşanan gerginliğin ardından Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü. Başbakan Yıldırım görüşmede, "Ege'deki gerginlikten rahatsızız. Tansiyonun düşmesi için Yunanistan gerekli adımları atmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin Kardak kayalıklarında güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardığı öğrenildi. Kardak çevresinde normal devriyelerde gece boyunca 1 sahil güvenlik botu beklerken, dün yaşanan sıcak gelişmelerin ardından 5 sahil güvenlik botu ve 2 hücum botunun nöbet tutuğu gözlendi.

Eren Ayhan

