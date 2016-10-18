8 yaşından beri yazmaya başlayan Gülce Demirkaya’ın, daha ilkokuldayken yazdığı kompozisyonlar öğretmenleri tarafından çok beğenildi. Gülce Demirkaya’nın yeteneğini fark eden Drama Öğretmeni Öner Yıldırım, ona yardımcı olmaya başladı. Yazdıklarını yazarlarla paylaşan Gülce Demirkaya, genç yaşına rağmen yazarlar tarafından oldukça beğenildi. İlk başlarda kitap çıkarmayı düşünmeyen Gülce Demirkaya’nın 2,5 yaşındaki kız kardeşi Ceren Demirkaya nadir görülen ciddi bir rahatsızlık olan "pfapa" sendromuna yakalandı.

YAYFED’in en genç yazarı

İki çocuklu bir ailenin büyük çocuğu olan Gülce Demirkaya, kardeşinin tedavisini yaptırabilmek için derlemelerden oluşan "Ay Işığında Güneşi Hissettin mi?" kitabını çıkardı. Samsun İlkadım Belediyesi’nin katkısıyla 25 Ağustos 2016’da 2 bin baskıyla çıkan kitap, okurlar tarafından oldukça beğenildi. Armada Okulları ise Demirkaya için yazarlık bursu çıkartarak bütün eğitim ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor. Yakın zamanda isminin herkes tarafından duyulacağı söylenen Gülce Demirkaya, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun (YAYFED) en genç yazarı olma özelliğini taşıyor.

"Bu kitaptan kazandığım parayla kardeşimi tedavi ettirmek istiyorum"

8 yaşından beri yazmaya başladığını söyleyen Gülce Demirkaya, "Yazmak kendimi ifade etmenin tek yolu. Ben kendimi yazarak ifade ediyorum. Hikaye, masal yazarak başladım. İlkokul sınavlarında kompozisyon yazmamız istenirdi. Tahtaya en güzel kompozisyon yazanlar çağrılırdı. İlk sırada ben olurdum. Büyüdükçe daha derin yazmaya başladım. Yazdım yazdım, hiç durmadan yazdım. Lisede okurken bir yarışma düzenlendi. Önce kendime güvenemedim. Ama arkadaşlarım destek oldu. Yazdım ama bir şeyleri eksik hissettim. Öner Yıldırım hocamın yanına gittim. Yazdıklarımı görünce şaşırdı. Diğer yazılarımı istedi. Yazdıklarımı beğendi. 2,5 ay boyunca Öner hocam bana yardımcı oldu. Sonra hocam kitap çıkartmam gerektiğini söyledi. Kendimden ümitsizdim. Fakat kardeşimin rahatsızlığı aklıma geldikçe bu işe daha şevkle bağlandım. Yazmaya daha sıkı sarıldım. Daha sonra kitabım çıktı. Kardeşim için her şeye varım. Kitapta kardeşimden bahsetmedim. Fakat bütün metinlerin toplamının özünde kardeşim yatıyor. Bu kitaptan kazandığım parayla kardeşimi tedavi ettirmek istiyorum. Kardeşimi tedavi ettirebilirsem benden mutlusu olmayacak" dedi.

Yıldırım: "Çok iyi bir yazar olacak"

Samsun Seyir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Drama Öğretmeni Öner Yıldırım ise, "Gülce, 8 yaşındayken mahallenin çocuklarını toplayıp tiyatroma getiriyordu. O zamandan beri kendisini tanıyorum. Bir gün yazdığı bir yazıyı bana getirdi. Diğer yazılarını da okudum çok şaşırdım. Sonra ona yardımcı oldum. Yazar arkadaşlarıma Gülce’nin yazılarını gönderdim. Onlar da çok beğendiler. Gülce birkaç yıl içinde çok tanınacak. Çok iyi bir yazar olacak. Gülce şu anda Türkiye’de, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’na üye, kitabı bandrollü, vergi mükellefi olan en genç yazar" diye konuştu.

Batkal: "Çok daha büyük başarılara imza atacak"

Okul Yöneticisi Serkan Batkal, "Gülce Demirkaya ile drama öğretmenimiz Öner Yıldırım sayesinde haberimiz oldu. Biz de arkadaşlarımızla ’bu yeteneğe nasıl yardımcı olabiliriz’ noktasında oturup konuştuk. Gülce Demirkaya için yazarlık bursu çıkardık. Her türlü desteği ona sağlıyoruz. İnşallah ileride çok daha büyük başarılara imza atacaktır" şeklinde konuştu.