Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi 68 Nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Uzun (35) daha önceden aralarında husumet bulunan kardeşi A.U.'nun evine gitti. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonrası Şükrü Uzun yanında getirdiği tüfeği çıkardı. İddiaya göre, iki kardeş arasında yaşanan boğuşma sırasında tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Şükrü Uzun yaralandı. Ağır yaralı olarak çağrılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Şükrü Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası Şükrü Uzun’un cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, kardeşi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazım Uzunöz - Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç



