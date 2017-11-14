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Kargı Kaymakamı Çiftci halk günü düzenleyecek

Kargı Kaymakamı Emre Çiftci düzenli olarak halk günü düzenleyerek halkın talep ve şikayetlerini dinleyecek.

Kargı Kaymakamı Çiftci halk günü düzenleyecek

14 Kasım 2017 23:25

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Kargı Kaymakamı Emre Çiftci yeni bir uygulama başlattı. Kaymakam Çiftci bundan sonra her hafta düzenli olarak halk günü düzenleyerek halkın sorunlarını dinleyecek. 

Kargı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımızda her Cuma saat 09:00-11:00 saatleri arasında vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini makama arzetmeleri için halkla görüşme saati olarak uygulama başlatılmıştır. Tüm halkımız belirtilen saatlerde doğrudan kaymakamımızla görüşebileceklerdir’’ denildi. 

Turan Ozan Acar
 

Etiketler: Kargı Kaymakamı Emre Çiftci

 

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