Kargı Kaymakamı Çiftci halk günü düzenleyecek

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Kargı Kaymakamı Emre Çiftci yeni bir uygulama başlattı. Kaymakam Çiftci bundan sonra her hafta düzenli olarak halk günü düzenleyerek halkın sorunlarını dinleyecek.

Kargı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımızda her Cuma saat 09:00-11:00 saatleri arasında vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini makama arzetmeleri için halkla görüşme saati olarak uygulama başlatılmıştır. Tüm halkımız belirtilen saatlerde doğrudan kaymakamımızla görüşebileceklerdir’’ denildi.

Turan Ozan Acar

