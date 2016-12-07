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Karı koca eroin parası için çocukların küpesini gasp etti

Adana'da uyuşturucu alabilmek için çocukları "Bakkaldan şeker ve çikolata alacağım" diyerek kandırıp küpelerini gasp ettiği ileri sürülen karı koca yakalandı.

Karı koca eroin parası için çocukların küpesini gasp etti

07 Aralık 2016 10:15

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 6 aile, sokakta oynayan 3 ile 6 yaşlarındaki çocuklarının küpelerinin çalındığını belirterek polise şikayette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, mahallede tebdili kıyafetle önlem aldı. Bu sırada Yunus ve Tülay G. çifti, 6 yaşındaki M.B.'yi "Bakkala gidelim, sana şeker ve çikolata alalım" diyerek kandırıp kimsenin olmadığı bir yerde küpesini gasp etti. Olay yerinde bulunan polis, çocuğun ailesinin ihbarı üzerine hemen harekete geçerek, çifti çaldıkları küpe ile birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltındaki sorgusunda "Uyuşturucu parası bulabilmek için bu yolu seçtim" diyen Yunus G. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde "Eşim beni bu işe zorladı" diyen 2 yaşında bir erkek çocuk annesi Tülay G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Çiftin çaldıkları küpeleri bir kuyumcuda çocuklarıyla birlikte satması ise kameralar tarafından görüntülendi. 

Fatih Keçe
ADANA


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