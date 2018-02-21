Karısı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Kumluca’nın Güzören Mahallesi'nde yaşayan Gülten Ç. (58), eşi Abdulkadir Ç.’yi (61) av tüfeğiyle başına üç el ateş ederek öldürdü. Saat 15.30'da yaşanan olayda, Gülten Ç.’nin eşi Abdulkadir Ç.’yi vurduğunu haber alan komşuları, jandarma ve 112 Acil ambulansını aradılar. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Abdulkadir Ç.'nin öldüğünü tespit ettiler. Jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdulkadir Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülten Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Aile içi geçimsizlikten kaynaklandığı belirtilen olayla ilgili geniş tahkikat jandarma tarafından sürdürülüyor.

Ramazan Sarıkayalı