Karısını satırla dövdü

Edinilen bilgiye göre, Halil Ö., ailevi meselelerden dolayı eşi S.Ö. ile tartışmaya başladı. Münakaşanın uzaması üzerine, öfkeli koca, S.Ö.'yü darp etmeye başladı. Öfkeli adam, eline geçirdiği satırla karısına vurmaya başladı. Kavgaya şahit olan 9 yaşındaki oğulları E.Ö, anne ile babasını ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Komşuların haber vermesi üzerine gelen emniyet ekipleri, öfkeli adamı etkisiz hale getirdi. Yaralı kadın 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Salih Bakıcı

