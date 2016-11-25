1953 yılında gümrük kapısı olarak kurulan ancak Suriye’deki iç karışıklık sebebiyle 2014 yılı Ocak ayında kapatılan, Cerablus’un DAEŞ’ten temizlemesiyle 63 yıl sonra ihracata açılan Karkamış Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu 5 kilometreyi aştı. Uzun tır kuyruğunun trafiği aksatmaması için boş bir arazi tır parkı olarak yapılmaya başlandı. Gelen tırlar kontrollü olarak yapımı süren parka yönlendiriliyor. Buradan da tırlar, yüklerini Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçerek Cerablus’a götürüyor.

Şoförler memnun

Fırat Kalkanı Operasyonuyla DAEŞ'ten temizlenen Cerablus’a ihracatın başlamasıyla kendilerine yeni bir umut kapısı açılan tır şoförleri, umutlu olduklarını söylüyor. Yoğunluk nedeniyle günlerce kapıda beklediklerini anlatan şoförler, kendileri için yeni bir ekmek kapısı açıldığını belirterek, memnuniyetini dile getiriyor. Kimileri 2 gün, kimileri ise 3 gün sınır kapısında sıra bekleyen şoförler, bölgenin güvenli olduğunu kaydetti. Cerablus’ta hayatın normale döndüğünü ve giriş çıkışta hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirten şoförler, yüklerinin ise genelde çimento ve gıda ürünleri olduğunu ifade etti.

2014 Ocak ayında faaliyetleri durmuştu

1953 yılında B sınıfı Gümrük Kapısı olarak hizmete açılan Karkamış Gümrük Kapısı, Suriye’de yaşanan iç karışıklıkların sınırda oluşturduğu tehditlerden dolayı 2014 yılı Ocak ayında tamamen kapatılmıştı. Yaklaşık 2,5 yıl kapalı kalan Karkamış Gümrük Kapısı, Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus’un terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenmesi ile geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle yeniden hizmete açılmıştı.

Lider Olgun

