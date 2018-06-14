Karne alan öğrenciler doyasıya eğlendi

Eğlence sektöründe hizmet veren Playland 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Türkiye’deki 67 bin okuldan 670 bin öğrenciyi mağazalarında bedelsiz misafir etmeye başladı. Daha önce duyurusu yapılan projenin sorumlusu Ayşe Duman okulların kapanmış olmasına rağmen kayıtların 30 Haziran 2018’e kadar devam edeceğini söyledi. Duman, “Okullarımızdan ve öğretmenlerimizden tam destek alıyoruz bu da bizi çok mutlu ediyor. Öğrenciler karnelerini almış olsalar bile şu anda kayıt yoğunluğumuz hiç azalmadan sürüyor” dedi. Türkiye’nin her yerinden yoğun bir ilgi olduğunu açıklayan Duman bu ilginin devam edeceğini umduklarını belirtti.

Söz konusu kampanyaya katılan Çorlu Kırkgöz İlköğretim Okulu’nun Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıçooğlu şu şekilde görüş bildirdi: “Kampanyadan çok memnunuz. Öğrencilerimizin eğlenmelerine vesile oldukları için teşekkür ederim.”