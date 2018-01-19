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Karnesini kaymakam getirdi

Balıkesir’in Havran ilçesi Temaşalık kırsal mahallesinde tedavisi sebebiyle eğitimine evde devam etmek zorunda kalan Eren Şen, karnesini evine gelen Havran Kaymakamı Şeref Aydın'ın elinden aldı.

Karnesini kaymakam getirdi

19 Ocak 2018 16:28

Doğuştan kas erimesi rahatsızlığı bulunan Temaşalık İlkokulu 2.Sınıf öğrencisi Eren Şen, karnesi ile birlikte protokol üyeleri çeşitli hediyeler verildi. Baba Mustafa Şen, “Oğlumun hastalığı ile ilgili tedavi süreci devam ediyor. Devletimizin tüm kurumları her daim yanımızda. Çocuğum önceki yıl eğitimini okulunda devam etti. Bu yıl Okulda rahat edemeyeceğini düşünerek evde eğitim almaya başladı. Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze öğretmenimiz Emine Arslan'a teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek “çocuğunuz tedavi için İzmir'e ulaşım konusunda belediye olarak bizim ekiplerimiz bundan sonra götürecek. Her türlü sıkıntınızda gece gündüz bizzat beni arayın” dedi. 

Emrah Elmas
 

 

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