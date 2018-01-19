Karnesini kaymakam getirdi

Doğuştan kas erimesi rahatsızlığı bulunan Temaşalık İlkokulu 2.Sınıf öğrencisi Eren Şen, karnesi ile birlikte protokol üyeleri çeşitli hediyeler verildi. Baba Mustafa Şen, “Oğlumun hastalığı ile ilgili tedavi süreci devam ediyor. Devletimizin tüm kurumları her daim yanımızda. Çocuğum önceki yıl eğitimini okulunda devam etti. Bu yıl Okulda rahat edemeyeceğini düşünerek evde eğitim almaya başladı. Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze öğretmenimiz Emine Arslan'a teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek “çocuğunuz tedavi için İzmir'e ulaşım konusunda belediye olarak bizim ekiplerimiz bundan sonra götürecek. Her türlü sıkıntınızda gece gündüz bizzat beni arayın” dedi.

Emrah Elmas

