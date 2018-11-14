Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı

8 ayı kış olan Kars'ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi.

Kars'a kışın geldiğini beliren Mehmet Aydemir, "Kars'a kar geldi. Şükürler olsun. Çok mutlu olduk. 8 ay kıştır. Kış kıyamet geldi. Kars merkeze de kar yağdı. Allah yardım etsin" dedi.

Öte yandan yağmurun ardın gelen kar, havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 1'i gösterdi.

Kars yağışının aralıklarla etkili olduğu Kars'ta trafik ekipleri de sürücü dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Işık Çapanoğlu