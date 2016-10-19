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Kars’ı kış erken vurdu

Kars’a erken gelen kara kış göçebe çobanları vurdu. Hayvanlarını Iğdır’a götürmek isteyen çobanlar kar ve soğuk nedeniyle Sarıkamış’ta mahsur kaldı.

Karsı kış erken vurdu

19 Ekim 2016 18:56

Geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk havanın ardından gelen kar, Iğdır'dan Kars’a gelen çobanları hazırlıksız yakaladı. Sarıkamış ilçesinde yaylada hayvan otlatan çobanlar kar yağışıyla birlikte yola çıktı. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanını zor şartlarda soğuğa aldırış etmeden Iğdır’a götürmek isteyen çobanlar, hayvanlarıyla birlikte Sarıkamış’a sığındı.

Kar yağışı ve soğuğun etkisini kaybetmesini bekleyen çobanlar bir yandan kar altında hayvanlarını otlatarak doyurmaya çalışırken, diğer taraftan da soğukla mücadele ediyor.

Sarıkamış’ta ağaçlar soğuktan buz tuttu
Sarıkamış Şehitliği’nde ağaçlar soğuktan kırağı tutarken, vatandaşlar karın erken yağmasına sevindi. Sarıkamış’ta kar yağışının devam etmesiyle birlikte kayak sezonunun erken açılacağına dikkat çeken vatandaşlar, "Kar bu yıl erken yağdı. Kayak tesislerinde şu anda 15 santimin üzerinde kar var. Bu şekilde kar yağışı devam ederse kayak sezonunu erken açarız" diye konuştu.

Sarıkamış Karakurt Horasan Karayolu’nda sis ve kar yağışı etkili oluyor
Öte yandan kar yağışının devam ettiği Sarıkamış-Karakurt-Horasan Karayolu’nda etkili olan sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karakurt Horasan arasında kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, bölgede uygulama yapan trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Sarıkamış’ta kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. 

Işık Çapanoğlu - Olgun Yıldız
 

Etiketler: kar, kış


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