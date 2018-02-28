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Karşı şeride geçen araç tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta meydana gelen kazada karşı şeride geçen otomobil, tırla kafa kafaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Karşı şeride geçen araç tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

28 Şubat 2018 22:38
Karşı şeride geçen araç tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Uşak-Banaz karayolu Göğem Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banaz’dan Uşak yönüne gelen Serkan Ünal idaresindeki 35 AU 4797 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda zikzak çizerek refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, bu esnada Uşak’tan Banaz istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki 50 ED 131 plakalı iş makinesi taşıyan tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Ünal (38) olay yerinde hayatını kaybederken, Burak Soysal (35) ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ertunç Öztürk - Ferhat Bal

Etiketler: kaza, Uşak

 

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