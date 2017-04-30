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Karşı şeride geçen kamyonet dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli’de direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen kamyonet 2 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karşı şeride geçen kamyonet dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

30 Nisan 2017 17:47

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koruklar Sapağından İzmit istikametine giden 34 HP 1143 plakalı kamyonet ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyonet, Kandıra istikametine giden 06 Z 3878 plakalı otomobile, daha sonra 41 RD 831 plakalı başka bir otomobile çarptı.

Kazada O6 Z 3878 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Kazada hayatını kaybeden olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı. 

Gürcan Yılmaz - Cihan Atik
 

Etiketler: kaza, Kocaeli


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