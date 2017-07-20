Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Kaza, saat 22.30 merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gülistan Alt Geçidine aşırı hızla giren Emre Büyükdemir (29) idaresindeki 42 CVP 74 plakalı otomobil alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaca çarptı. Ağaca çarparak kontrolden çıkan otomobil daha sonra ise Konya istikametine seyir halinde olan Gökhan Ç. idaresindeki 42 EBR 54 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasının ardından Emre Büyükdemir ve iki kadın yolcu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Durumu ağır olan sürücü Büyükdemir ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü ve araçlarda bulunan Yusuf K.(53) Zahide Şevval K.(13) Huri Ç.(30) Ayşe Ebrar Ç. (5) Mevlüt Emrah Ç.(2) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın yolcu yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Emre Büyükdemir buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası bir vatandaş kazada yakınları yaralanan bir kadını teselli etmeye çalıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin