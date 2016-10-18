Kaza, saat 23.00 sularında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kazımkarabekir Caddesi üzerinden Keçiören istikametine seyreden 06 DH 5428 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kadına çarptı. Otomobilin çarptığı kadın, orta refüje düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını bütün müdahalelere rağmen kurtaramadı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazanın gerçekleştiği yerin birkaç metre ilerisinde üst geçit bulunması dikkat çekti.

Genç kadının cansız bedeni, cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.