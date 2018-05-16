Karşıyaka amatöre düşmekten kurtuldu

Yeşil-kırmızılı yönetimin, oyuncuyla görüştüğü ve Banahene’nin alacağını 40 bin Euro'ya indirdiği açıklandı. Yönetim de Banahene’ye 40 bin Euro ödeyerek küme düşme riskini ortadan kaldırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “2013-2015 sezonları arasında 1,5 sene kulübümüzün formasını giyen Emmanuel Osei Banahene’ye 56.500 Euro alacağını 40.000 Euro’ya indirip yönetim kurulu olarak ödeyerek; FIFA’dan gelecek olası ligden düşürülme cezasını engellemiş bulunmaktayız.

Önümüzde 3 ismin daha dosyası bulunmaktadır. En kısa sürede bu isimlerle de anlaşıp ödemesini yaparak; dosyaları bir daha hiç açılmamak üzere kapatacağız” denildi.

Tolga Tahçı

