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Karşıyaka amatöre düşmekten kurtuldu

Eski oyuncusu Banahene’ye olan 56 bin 500 Euro borcu sebebiyle amatör kümeye düşme tehlikesi bulunan Karşıyaka’ya müjdeli haber geldi.

Karşıyaka amatöre düşmekten kurtuldu

16 Mayıs 2018 17:34

Yeşil-kırmızılı yönetimin, oyuncuyla görüştüğü ve Banahene’nin alacağını 40 bin Euro'ya indirdiği açıklandı. Yönetim de Banahene’ye 40 bin Euro ödeyerek küme düşme riskini ortadan kaldırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “2013-2015 sezonları arasında 1,5 sene kulübümüzün formasını giyen Emmanuel Osei Banahene’ye 56.500 Euro alacağını 40.000 Euro’ya indirip yönetim kurulu olarak ödeyerek; FIFA’dan gelecek olası ligden düşürülme cezasını engellemiş bulunmaktayız.

Önümüzde 3 ismin daha dosyası bulunmaktadır. En kısa sürede bu isimlerle de anlaşıp ödemesini yaparak; dosyaları bir daha hiç açılmamak üzere kapatacağız” denildi. 

Tolga Tahçı
 

 

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