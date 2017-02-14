Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Karşıyaka’da ocak ayında göreve gelen Teknik Direktör Turgut Uçar, istifa kararının ardından yeşil-kırmızılı kulüple yollarını ayırdı. Karşıyaka yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Turgut Uçar ile yollarımızı, varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde ayırmış bulunmaktayız. Turgut hocaya bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Ali Gözeten