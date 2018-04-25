Karşıyaka’ya kayyum talebine ret

Karşıyaka’nın geçmiş dönem başkanı Mutlu Altuğ’un Karşıyaka Spor Kulübü Derneği aleyhine Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı, genel kurul kararlarının iptali ve genel kurul kararlarının yeni yönetim kurulunca uygulanmasının tedbiren durdurularak kayyum tayin edilmesine ilişkin tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi. Talebin usule, yasaya ve dosya kapsamına aykırı bulunduğundan reddedildiği ifade edilirken, Karşıyaka yönetimi ise yaptığı açıklamada, “Karşıyaka Spor Kulübü’nün menfaatlerinden ödün vermeden görevimizin başında olduğumuzu camiamızın bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.

Ali Gözeten

