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Karşıyaka’ya kayyum talebine ret

Matematiksel olarak TFF 3. Lig’e düşmesi kesinleşen Karşıyaka’nın eski başkanı Mutlu Altuğ’un genel kurul kararlarının iptali ve genel kurul kararlarının yeni yönetim kurulunca uygulanmasının tedbiren durdurularak kayyum tayin edilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Karşıyakaya kayyum talebine ret

25 Nisan 2018 16:26

Karşıyaka’nın geçmiş dönem başkanı Mutlu Altuğ’un Karşıyaka Spor Kulübü Derneği aleyhine Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı, genel kurul kararlarının iptali ve genel kurul kararlarının yeni yönetim kurulunca uygulanmasının tedbiren durdurularak kayyum tayin edilmesine ilişkin tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi. Talebin usule, yasaya ve dosya kapsamına aykırı bulunduğundan reddedildiği ifade edilirken, Karşıyaka yönetimi ise yaptığı açıklamada, “Karşıyaka Spor Kulübü’nün menfaatlerinden ödün vermeden görevimizin başında olduğumuzu camiamızın bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi. 

Ali Gözeten
 

 

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