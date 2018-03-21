Kars’ta asayiş uygulaması: Polis kuş uçurtmuyor

Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in bizzat yönettiği “Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda umuma açık yerlerde ve sabit noktalarda polis denetleme yaptı.

Narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldığı uygulamada, bin 863 kişinin sorgulaması yapıldı. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan 1 kişi yakalandı, üzerinde uyuşturucu metamfetamin, esrar maddesi bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız kurusıkı silah bulunduran 1 kişiye idari işlem yapılarak silaha el konuldu.

“Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda, 5 kişiye kapalı alanda sigara içmekten idari işlem yapılırken, toplam 620 TL. İdari para cezası yazıldı, 78 iş yeri kontrol edildi, 5 iş yerine İdari Para Cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

“Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda trafik ekiplerince, 277 araç kontrol edildi, 6 araca cezai işlem uygulandı, kusurlu görülen 6 araca 7 bin 555 TL. idari para cezası kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan “Kale-4 Asayiş Uygulaması” vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Arama noktalarında polislere yardımcı olan vatandaşlar, bu tür uygulamaların sık sık yapılmasını istedi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan asayiş uygulamalarının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Işık Çapanoğlu