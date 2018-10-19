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Kars'ta, askerlerin silahlı şakası kanlı bitti

Kars'ta, askerlerin silahlı şakası kanlı bitti
Kars'ta, askerlerin silahlı şakası kanlı bitti

Kars’ta bir arkadaşıyla şakalaşan asker başından vurularak hayatını kaybetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Orbay Kışlası'nda nöbet tutan H.A. ile R.Ş. silahla şakalaştığı sırada, silah kazaen ateş aldı. Olayda H.A. kafasından vurularak ağır yaralandı. Komutanları tarafından hemen Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan H.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.A.'nın cenazesi Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, R.Ş.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden askerin Adana Tufanbeyli nüfusuna bağlı olduğu kaydedildi.
Alper Yıldırım
 

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