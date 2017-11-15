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Kars’ta FETÖ/PDY’den 1 kişi tutuklandı

Hakkında Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY’den aranması bulunan 1 kişi Kars’ın Selim ilçesinde yakalandı.

Karsta FETÖ/PDYden 1 kişi tutuklandı

15 Kasım 2017 12:38

Edinilen bilgilere göre, Selim Jandarma Komutanlığı’nca yapılan yol kontrol ve güvenlik uygulamasında durdurulan bir toplu taşıma aracında yapılan kimlik kontrollerinde hakkında Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ye üye olmak suçundan aranması bulunan E.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.E. Jandarmada alınan ifadesinin ardından video konferans yoluyla çıkarıldığı Erzurum 2’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ye üye olmak suçundan tutuklanan E.E. Kars Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi. 

Işık Çapanoğlu
 

Etiketler: kars

 

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