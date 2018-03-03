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Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Kars'ta iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı.

Karsta silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

03 Mart 2018 13:30
Kars’ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Olay, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavga daha sonra büyüdü. Kavganın büyümesiyle silahlar çekildi. Silahların ateşlenmesiyle taraflardan H.Ç., S.Ç., R.Ç., N.Ç., U.Ç., O.Ç., Ç.K. ve Ö.M. yaralandı. H.Ç. ise vücuduna isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri Erzurum’a sevk edildi.
Silahlı kavgada hayatını kaybeden H.Ç.'nin Harakani Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. H.Ç.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından çalıştığı Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Silahlı çatışmanın meydana geldiği Atatürk Caddesi’nde de polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, silahlı kavga arasında kalan iki vatandaş kendilerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. 

Öte yandan, olay yerine güvenlik şeridi çeken polis inceleme yaptı. Olay yerinden elde edilen deliler toplanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.  

Işık Çapanoğlu - Alper Yıldırım
 

Etiketler: kars, silahlı çatışma

 

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