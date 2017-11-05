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Kars’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde taziye çadırında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Karsta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

05 Kasım 2017 22:30

Edinilen bilgilere göre, Günindi köyünde aralarında husumet bulunan S.G. ile İ.K., bir köy sakininin vefatının ardından kurulan Taziye Çadırı’nda karşılaşınca tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan tartışmanın ardından S.G. olay yerinden ayrıldı. Yakınlarını yanına alarak tekrar taziye evine gelen S.G., İ.K. ile yanındaki M.K.’ye silahla ateş etti. Silahla karşılık veren İ.K. olay yerinde hayatını kaybederken, M.K. ise ağır yaralandı.

Yaralı M.K. 112 acil servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahale burada yapılan M.K., daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. M.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Serkan Çağlar
 

Etiketler: kars, saldırı

 

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