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Kars’ta termometreler 35’i gösterdi

Kars son günlerin en sıcak günlerini yaşıyor. Termometrelerin 35’i gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Çıldır Gölü’nde aldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendisini Çıldır Gölü’ne atarak serinledi.

Karsta termometreler 35i gösterdi

31 Temmuz 2017 09:30
Termometreler 35’i gösterdi - Tıkla İzle

Uzun yıllardan beri atıl durumda bulunan Çıldır Gölü son zamanların en renkli günlerini yaşıyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi gördüğü Kars’ta sıcaktan bunalan vatandaşlar, kente 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü’ne akın etti. Göl kenarını panayır alanına çeviren vatandaşlar hem mangal, hem de Çıldır Gölü’ne girerek gönüllerince eğlendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın girişimleriyle Çıldır Gölü’nde yapılan iskele ise tamamen doldu. İskelenin üzerine çıkan vatandaşlar bir birlerini suya atarak eğlendi.

Çocuklarıyla birlikte Çıldır Gölü’ne serinlemeye geldiğini ifade eden Turan Sürmeli, “Çocukları getirdik. Sıcaktan bunaldık. Çocukların birikmiş enerjisi vardı, onları atmaları gerekiyordu, onları da iyi attılar” dedi.
“Yaşlı, genç, kadın erkek göle atladı”

Aşırı sıcaktan bunalan yaşlı genç, kadın, erkek ve çocuklar dalgalara aldırışı etmeden kendisini göle attı. Bazı vatandaşlar ise üzerindeki elbiseyi dahi çıkarma gereği duymadı. Adeta deniz kıyısını anımsatan Çıldır Gölü adeta vatandaşlar doldu, taştı.

Öte yandan, Kars’ta sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etili olması bekleniyor. 

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç

Etiketler: kars, sıcaklık, termometre


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