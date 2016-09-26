Gaziantepspor’un Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig’de oynadıkları Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında hafta sonu evinde oynayacağı Bursaspor maçını değerlendirdi.

Celal Doğan Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, dün Fenerbahçe maçında ilk 11’de yer alan oyuncular, antrenmanda düz koşu yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda kısa pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Orkan Çınar ve Muhammed Fatau dışında eksik bulunmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendi stadında özellikle de ikinci yarıda oynadığı oyunla tüm kamuoyunun tatmin etmiş göründüklerini belirtti.

“OYUN VE MÜCADELE OLARAK HERKESE GÖSTERMİŞ DURUMDAYIZ"

Son oynanan Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçında en azından 4 puan almaları gerektiğini söyleyen Kartal, ”Futbol olarak, oyun olarak en az 4 puan almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu oyun olarak da mücadele olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir şanssızlık var. Olmadı. Bunun yanında birazcık da hakem hataları var. Onu da ilave etmek lazım. Ama yeni gelen arkadaşlar da aramıza katılsa, geç gelen kardeşlerimiz de aramıza katılsa bu kadar kısa bir süre içerisinde çok doğru yolda olduğunu, oyun ve mücadele olarak herkese göstermiş durumdayız” dedi.

“TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İyi oyunu devam ettirmek adına daha çok çalışacaklarını ifade eden Kartal, ”Bu futbolumuzu, bu oyunumuzu sürdürebilir hale getirmek, bunu oturtturmak geliştirmek için her hafta üzerine koyarak Gaziantepspor’u herkesin beklentisinin aksine çok daha iyi yerlerde daha üst sıralara taşıyarak taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz” dedi.

"BURAYA BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM"

Spor Toto Süper Lig’in 5. hafta maçında karşılaştıkları Fenerbahçe maçı öncesi özel bir kanala verdiği röpartaj sonrası Gaziantepsporlu taraftarların tepkisini çeken konuya açıklık getiren Kartal şöyle konuştu:

“Ben inançlı bir insanım. Samimi bir insanım. Doğru ve dürüst bir insanım. Hayatım boyunca hiçbir yerde yalan konuşmadım. Neyse onu samimi bir şekilde konuşan insanım. Buraya daha önce gelen antrenörler hangi takımı tutuyordu. Her takım, Türkiye’de dünyada ya da doğduğu şehrin insanı o takımı antrenör olarak mı alıyor. Öyle bir şey yok. Ben samimi bir şekilde söyledim. Ben bugün Gaziantep’in başındayım. Profesyonelim. İşimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bu takımın bu kadar kısa bir süre içerisinde ne kadar mesafe aldığını herkes görüyor, herkes biliyor. Bunun için çok daha iyi olmamız için ben ve ekibim uğraşıyoruz. Buraya çok başarılı olmak için geldim. Geleceğim ve kariyerim benim için çok önemli. Onun için şu anda Gaziantep’in ekmeğini yiyorum. Gaziantepspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım. Herkeste şunu bilsin. Ben bu takımın iki yıl formasını giydim. Bunu belki kimse bilen yok. Ben bu takımın formasını giyerken A Milli Takıma gittim. Gaziantepspor’u temsil ettim. Bunu da söyleyeyim” dedi.

“SONUNA KADAR GAZİANTEPSPORLUYUM"

Kartal, ”Fenerbahçe’liymiş falan. Her şey bu kadar iyi giderken düzeltmişken daha iyi olacakken nereden çıktı bu; ’İsmail Kartal Fenerbahçeli’. Olabilirim, ben bunu inkar etmiyorum. Başkaları gibi rol de yapmıyorum. Rol yapabilecek bir insan da değilim. Ben içinde Allah korkusu olan inançlı bir insanım. Ben sonuna kadar Gaziantepsporluyum şu anda. Gaziantepspor’un başarısı için de uğraşıyorum. Bütün taraftarlarımız bunu böyle bilsin. Benim hakkımda birileri spekülasyon yapmış olabilir. Bir algı oluşturmaya çalışmış olabilirler. Ben işimin başındayım. İşimi yapıyorum. İşimi de en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Taraftarlarımız merak etmesin. Biz onları mutlu etmek için buradayız. Gaziantepspor’un başarısı için buradayım. Gaziantep’in ekmeğini yiyorum. Bu takımın başarılı olması için de elimden gelenin en iyisini sonuna kadar yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“DAHA İYİ BİR GAZİANTEPSPOR OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Son olarak hafta sonu evinde ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor ile oynayacakları maça ilişkin konuşan Kartal, ”Çok iyi çalışıyoruz. Hafta sonuna çok iyi motive olacağız. Maçı kazanmak için Bursa maçına hazırlanıyoruz. Maçı kazanıp devre arasında da üstüne koyarak sakat arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla daha iyi bir Gaziantepspor olma yolunda yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.