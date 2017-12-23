Diğer
Kategoriler

Kartal: 'Yönetim artık ne yapacak, bekliyoruz'

TFF 1. Lig’in 17.haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü’nün Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Devreye lider girdik bundan sonraki süreçte transfer olacak mı, alacaklar ödenecek mi bekleyip göreceğiz” dedi.

Kartal: Yönetim artık ne yapacak, bekliyoruz

23 Aralık 2017 19:00

Kartal, maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden ve yönetimin takım için elini taşın altına koyması gerektiğinin sinyallerini veren İsmail Kartal, daha sonra şunları söyledi:
“Puan ya da puanlar almak için gelmiştik. İlk devrede oyuna iyi başladık. Atılan bir gol var. İki tane yüzde yüze yakın değil ama gol olacak pozisyonlarımız vardı. Rakibinde aynı şekilde pozisyonları oldu. İkinci yarı ama antrenmanlarda da üzerinde durduğumuz konularla ilgili 2 tane gol yedik. Maçı kaybettik.

Sonuçta bu mağlubiyetin Adana Demirspor’un galibiyetine gölge düşürmesini istemiyoruz. 34 puan ile bu şartlar altında devreyi lider bitirdik. Liderlikte en önemli pay oyuncu grubunun. Mağlup olmamıza rağmen oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte yönetim ne yapacak hep beraber yaşayıp göreceğiz. Transfer olacak mı, alacaklar ödenecek mi bekliyoruz. Adana Demirspor’un oyuncularını da tebrik ediyorum.”

Umutcan İşledici - Cemil Serezli 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç