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Kartal zorlu virajda!

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hedef milli maç arasına galibiyetle girmek. Siyah-beyazlılarda bütün planlar galibiyet üzerine kuruldu.

Kartal zorlu virajda!

01 Eylül 2018 14:12

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, milli maç arası öncesinde Bursaspor’a konuk oluyor. İl Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman takımı taraftarının maça alınmayacağı mücadele, yarın saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Beşiktaş 10 maçtır yenilmiyor 

Bursaspor’a karşı son dönemde büyük bir üstünlüğü bulunan Beşiktaş, rakibine en son 2012-2013 sezonunda mağlup oldu. Bursa’da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip 3-0 kazanırken, Beşiktaş bu maçın ardından rakibini üst üste 9 maçta mağlup etmeyi başardı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Bursa’da oynanan mücadele 2-2 sona erdi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 112 karşılaşmada Bursaspor 20 galibiyet alırken, Beşiktaş rakibini 52 kez sahadan eli boş gönderdi. 40 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor’un sahasındaki karşılaşmalarda da Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 55 mücadelede Bursaspor 14, Beşiktaş ise 19 kez galip geldi. 22 mücadele berabere bitti.

Tolga ve Lens’in durumu belirsiz 

Zorlu mücadele öncesi Bursaspor, Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Umut Nayir’i 1 yıllığına kiraladı. Beşiktaş ise uzun süredir peşinde olduğu Sırp futbolcu Adem Ljajic’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Tolga ve Lens’in bu maça yetişme ihtimalleri var. Antrenman eksiği ve ağrıları olan Atiba ise forma giyemeyecek. Bursaspor’da ise Onur Atasayar, Emre Taşdemir, Abdullahi Shehu ve Stephane Badji, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek olan isimler.  

Bozhan Memiş

Etiketler: Bursaspor, Spor Toto Süper Lig

 

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