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Kartal’da Erol Evgin rüzgarı esti

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği 14 Şubat Sevgililer Günü programında konser veren ünlü sanatçı Erol Evgin, Kartallıları coşturdu.

Kartalda Erol Evgin rüzgarı esti

14 Şubat 2017 22:42

Ünlü sanatçı Erol Evgin, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde konser verdi. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen konsere Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, eşi Feray Öz ile çok sayıda Kartallı katıldı. Kartallılar, Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen konser için Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’ne akın edince salon tıklım tıklım doldu.

Kartallıların alkışları altında sahneye çıkan ünlü sanatçı birbirinden güzel şarkılarını salonu dolduran Kartallılar için söyledi. Vatandaşlar da Erol Evgin’e eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Konsere ev sahipliği yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Sanatçı kimliğiyle sevgiyi güzel empoze etmesi nedeniyle Erol Evgin Kartal’a gelmesi nedeniyle teşekkür ederiz. İkinci de sevginin koşulu yoktur. Sevgi koşulsuz bir şeyi sevmektir. Kendine benzetmek değildir. Dolayısıyla sevginin önemini anlatmaya çalışmak istedik. O konuda da mesajlar verdik. Koşulsuz sevelim, insanı sevelim, doğayı sevelim, hayvanları sevelim çocukları sevelim, engellilere sevelim, ülkeyi sevelim” dedi.
 

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer
 

Etiketler: Erol Evgin, kartal belediyesi


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