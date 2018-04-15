Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Kartal E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Murat Polat yönetimindeki 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9630 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Polat ve ismi öğrenilemeyen ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Gülbeyaz Polat isimli kadın ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden 4 kişinin ise araçta sıkıştığı görüldü. İtfaiye ekipleri hayatını kaybedenleri otomobilden çıkartmak için uzun süre çaba sarf etti. Otomobilden çıkartılan cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Kazayı soruşturan polis ekipleri, otobüs şoförü Allaeddin G.'yi gözaltına alındı. Polisin, hayatını kaybeden şahısların kimlik tespiti çalışması sürüyor.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda ise yoğun trafik oluştu.

Mustafa Esen

