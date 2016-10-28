Edinilen bilgiye göre, Soğanlık Yeni Mahalle Mehmet Emin Yurdakul Sokak’ta bulunan kimsenin yaşamadığı 2 gecekondu, iddialara göre tinerciler tarafından ateşe verildi. Saat 16.00 sıralarında yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı. Yangına Kartal İtfaiye ekipleri ve Yakacık İtfaiyesi müdahale etti. Yangın nedeniyle gecekonduların çevresinde bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Gecekondulardan yükselen alevlere itfaiye erleri kısa sürede müdahale etmesiyle alevler diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Vatandaşlar, gecekonduyu tinercilerin kullandığını ve yangının da tinerciler tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Yangın itfaiyenin çalışmalarının ardından söndürülürken, mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Metin Başar - Mustafa Esen