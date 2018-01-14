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Kartepe'de kar yağışı yeniden başladı

Kocaeli’nin önemli turizm alanlarından olan Kartepe hasret kaldığı kara kavuştu. Gece saatlerinde başlayan kar 30 santimetreye ulaştı.

Kartepede kar yağışı yeniden başladı

14 Ocak 2018 14:32

Kocaeli’nde havaların soğumasıyla yüksek kesimlerde kar etkisini göstermeye başladı. Özellikle Kartepe’de etkili olan kar yağışı 30 santimetre yüksekliğe kadar ulaştı. Ayrıca bölgede yoğun sis de görülüyor. Kar yağışının hafta sonuna denk gelmesi ise en çok Kocaelileri sevindirdi. Kayak yapmak ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar Kartepe’yi doldurdu. Ateş yakan ve sohbet eden vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Kar yağışının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.  

Cihan Atik
 

 

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