Diğer
Kategoriler

Kartepe’de yabani hayat içerişinde yürüyüş keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sabah yürüyüşlerinin sonuncusu bu hafta sonu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde yoğun bir katılımla Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleşti.

Kartepede yabani hayat içerişinde yürüyüş keyfi

26 Aralık 2017 23:54

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun önderliğinde, başlayan ve kent geneline yayılan sağlıklı yaşam yürüyüşleri de bu hafta sonu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, partinin ilçe teşkilatı üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kartepe Belediye başkan yardımcıları, müdürler, Kartepe Halise Türkkan Ortaokulu, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Sabahın erken saatlerinde Kartepe Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Kartepe İlçe Başkanı Üzülmez’in de katıldığı ısınma hareketleri sonrasında yürüyüşte 8 km’lik parkur tamamlandı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanları da görme imkanı buldular. Parkurun sonunda katılımcılara çorba ve çay ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi tarafından Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olarak hayata geçirilen Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı, Afrika'daki doğal yaşam parklarını aratmıyor. Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı toplam 1 milyon 870 bin metrekarelik alanda yapıldı. Özellikle hafta sonları için ideal bir mekan olarak, spor, doğa ve hayvan severlerin hizmetine sunulan park, çocuklu ailelerin de fazlasıyla ilgisini çekiyor.

Cihan Atik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç