Kartlı ödemede 2017 yılının ’en’leri

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye’nin 2017 yılına ait kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, 2017 yılında en fazla kartlı işlem Ramazan Bayramı arifesinde gerçekleştirildi. BKM verilerine göre geçtiğimiz yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde en fazla kartlı işlem saat 18.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilken, Mayıs ayında en çok kartlı işlem ise Anneler Günü’nde yapıldı.

En fazla kartlı işlem Ramazan Bayramı arifesinde yapıldı

Öte yandan 2017 yılında en fazla kartlı işlem Ramazan Bayramı arifesinde (24 Haziran Cumartesi) yapıldı. 2017 yılında e-ticarette alışverişin en fazla yapıldığı gün ise 24 Kasım ‘Muhteşem Cuma’ olurken, geçen yıl 1 saat içinde en fazla kartlı işlem ise 31 Aralık günü 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti