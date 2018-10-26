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Kaşıkçı'nın oğlu ABD'de

Kaşıkçı'nın oğlu ABD'de
Kaşıkçı'nın oğlu ABD'de

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, ABD’ye ulaştı.

Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın en büyük oğlu, ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'dan çıkmalarına izin verildikten sonra ABD'ye geldi. Salah'ın ülkeden ayrılması Suudi Başsavcı Saud al-Mojeb'in Cemal Kaşıkçı'nın planlı bir şekilde öldürüldüğünü kabul etmesiyle aynı gün gerçekleşti.
Öte yandan babasının Suudi Arabistan hükümetine yönelik eleştirileri nedeniyle Salah Kaşıkçı'nın ülkeden ayrılmasına izin verilmiyordu. Salı günü ise Salah Kaşıkçı, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Kral Selman bin Abdülaziz ile el sıkışırken fotoğraflanmıştı.  

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