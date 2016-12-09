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Kasımda en fazla dolar kazandırdı

Aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu.

Kasımda en fazla dolar kazandırdı

09 Aralık 2016 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,30 oranlarıyla dolar’nda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 2,56 ve külçe altın yüzde 2,30 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık mevduat faizi yüzde 1,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,16 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,52 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 4,07, külçe altın yüzde 3,81 ve mevduat faizi yüzde 0,23 oranında reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 2,75 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,13 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,53 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,72 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,07 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,28 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,81 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,63 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 

Etiketler: dolar


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