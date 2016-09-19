Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (ilk Yarı)
3. dakikada Emenike’nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Volkan Şen, topu Josef’in önüne topu bıraktı. Topla buluşan Josef’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
10. dakikada Bozhikov’in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topa iyi yükselen Etoundi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
11. dakikada Emenike’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Josef’in kontrolü vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
16. dakikada Skrtel’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Volkan Şen’in gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.
20. dakikada Lens’in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topa iyi yükselen Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
21. dakikada Lens’in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Emenike’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Ramazan’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada Etoundi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tunay Torun’un sert vuruşunda kaleci Volkan son anda kornere çeldi.
36. dakikada Tunay Torun’un ceza sahası içine yaptığı ortada altıpasın önünde topa iyi yükselen Andre Castro’nun kafa vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.
45. dakikada orta sahada topu kapan Volkan Şen’in pasında topla buluşan Lens, ceza sahası içi sağından ortasında altıpasın içinde Emenike’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası içinde Skrtel’in Adem Büyük’e yaptığı müdahalenin ardından Hamek Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada penaltı noktasının başına geçen Tunay Torun’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
66. dakikada Ozan Tufan’ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen’in vuruşunda top yandan auta çıktı.
73. dakikada rakibin geri pasında araya girerek topu kapan Emenike ceza sahasına soldan girerek arka direkte bulunan Sow’a verdi. Sow’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4
81. dakikada sağ kanattan Ozan’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topu iyi rakip eden Volkan Şen’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
84. dakikada Josef’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İsmail Köybaşı’nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-5
88. dakikada Josef’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emenike’nin sert vuruşunda kaleci Ramazan son anda kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Otigba x, Titi x, Bozhikov x, Veysel Sarı x (Abdullah dk. 46 x), Pavelka xx,
Tunay xx, Adem Büyük xx, Andre Castro xx (Shala dk. 85 x), Etoundi x (Eduok dk. 46 x)
Yedekler: Eray, Turgut, Veigneau, Mustafa
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Fenerbahçe: Volkan xx, Van der Will xx (Şener dk. 46 x), Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx (İsmail dk. 79 x), Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xx, Josef xx, Lens xx (Sow dk. 71 x), Emenike xx
Yedekler: Fabiano, Alper Potuk, Neustaedter, Stoch
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Josef (dk. 11), Ozan Tufan (dk. 20), Emenike (dk. 45), Sow (dk. 73), İsmail Köybaşı (dk. 84) (Fenerbahçe), Tunay Torun (dk. 57 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Van der Wiel, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Lens (Fenerbahçe), Otigba, Pavelka (Kasımpaşa)
Mehmet Selman Bektaş - Mehmet Şirin Topaloğlu