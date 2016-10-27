Maçtan dakikalar
45. dakikada Shala’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Batuhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
53. dakikada Turgut Şahin’in pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Batuhan’ın sert şutunda savunma kale önünde meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
57. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Eduok’ın pasıyla ceza sahasında müsait pozisyonda Shala’nın topu düzeltikten sonra plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
82. dakikada Ferhat Kiraz’ın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahasında Batuhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mustafa Savranlar xx
Kasımpaşa: Burak Yaşar xx, Bozhikov xx, Onur Ural xx, Ahmet Ildız xx, Ferhat Kiraz xx, Veysel Sarı xx, Shala xx, Pavelka xx (Hamit Yıldırım dk. 46 x), Eduok xx (İsmail Ayaz dk. 84 ?), Turgut Doğan Şahin xx (Hasan Bilal dk. 74 x), Batuhan Altıntaş xx
Yedekler: Emirhan, Burak Turan, Hakan Demir, Ali Göçmen
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Kahramanmaraşspor: Mesut Balkan xx, Evren Kilarcı xx, Halil Kocaoğlu xx, Kazım Dülger xx, Yusuf Onur Arıkan xx, Selçuk Kaban xx, Uğur Erdoğan xx, Hakan Koçarslan xx, Eser Akbaş xx (Kayhan Arduç dk. 76 x), Devrim Taşkaya x (Aykut Çakay dk. 58 x), Ramazan Zorlu xx (Abdullah Sercan dk. 86 ?)
Yedekler: Veysel Sapan, Hayrettin Cengiz, Semih Kazancı, Onur Balduk
Teknik Direktör: Mehmet Bulut
Goller: Shala (dk. 57), Batuhan (dk. 82) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Samuel Eduok, Ahmet Ildiz (Kasımpaşa), Yusuf Onur Arıkan (Kahramanmaraşspor)