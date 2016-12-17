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Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta (BJK Kasımpaşa lig maçı) -Hedef Galibiyet-

Süper Lig'de Başakşehir'i puan olarak yakalayan Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Kasımpaşa ise son haftalardaki kötü gidişata dur demek istiyor. Peki zorlu Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman oynanacak, Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, İşte BJK Kasımpaşa maçı ile ilgili aklınıza takılan detaylar...

Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta (BJK Kasımpaşa lig maçı) -Hedef Galibiyet-

17 Aralık 2016 00:07

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ile devam eden idman tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Caner Erkin ile bireysel çalışmalara devam eden Aras Özbiliz ve Anderson Talisca katılmadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın saat 19.00’da Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak. 

Kasımpaşa’da hedef galibiyet

Kasımpaşa, yarın evinde karşılaşacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek ligde çıkışa geçmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa, evinde ağırlayacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek kötü gidişatını durdurmak istiyor. Kasımpaşa, ligde 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla 14. sırada yer alırken, namağlup Beşiktaş ise 32 puanla 2. sırada bulunuyor. (Rıdvan Turşak / İHA)

Son 10 maçın galibi Beşiktaş
Kasımpaşa, Beşiktaş’a karşı oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet alırken, 6 karşılaşmanın galibi ise siyah-beyazlılar oldu. Taraflar 2 maçta ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Lacivert-beyazlılar bu 10 maçta rakibine 12 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Kasımpaşa, rakibine karşı evinde oynadığı son maçı 2-1 kazanmıştı. Paşa, bu skorla lig tarihinde Beşiktaş’a karşı ilk iç saha galibiyetini almıştı.

Rakibine karşı son iki lig maçını kaybetmedi
Kasımpaşa, Beşiktaş'a karşı oynadığı son iki lig maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, mağlubiyet yüzü görmedi. Kasımpaşa'nın tarihinde Beşiktaş karşısında üç maçlık bir yenilmezlik serisi ise bulunmuyor.
Lacivert-beyazlılar, geçen hafta Çaykur Rizespor'u tek golle devirerek dört haftalık galibiyet özlemine son vermişti. Siyah-beyazlılar karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kasımpaşa, bu maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Evinde oynadığı son lig maçında ise Galatasaray'a 2-1 kaybeden Kasımpaşa, en son ocak-şubat ayında iç sahada üst üste iki maçtan da mağlup ayrılmıştı.

Düdük Halil Umut Meler’de
17 Aralık Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İlker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. 

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 17 Aralık 2016

Stadyum: Kasımpaşa Stadı

Maçın hakemi: Halil Umut Meler

Canlı Yayın: LİG TV

Canlı anlatım: İha.com.tr 

Süper Lig’de 15. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması ile başlayacak. 

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı 17 Aralık Cumartesi, 18 Aralık Pazar ve 19 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Takipçisi Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında oynarken, Galatasaray da Osmanlıspor’a konuk olacak. Haftanın kapanış maçlarında ise Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni, Bursa da Antalyaspor’u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle

17 Aralık Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazar
13.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Adanaspor - Kayserispor: Cüneyt Çakır
19.00 Osmanlıspor - Galatasaray: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

19 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
20.00 Bursaspor - Antalyaspor: Ali Palabıyık 

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