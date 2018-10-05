Kasımpaşa'da 3 haftalık hasret sona erdi!

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Kasımpaşa'nın 3 haftalık galibiyet özlemi sona erdi. Göztepe'nin ise 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Veigneau'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

21. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eduok'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada Yasin Öztekin'in ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şut kalenin yanından dışarı çıktı.

43. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top kalenin yanından dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Trezeguet ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pasta altıpasta topla buluşan Eduok'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

69. dakikada Yasin Öztekin'in pas verirken Kasımpaşalı futbolculardan seken top önünde kaldı. Yasin'in ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak iki direğin birleştiği üst noktadan ağlarla buluştu. 2-1

72. dakikada Alpaslan'ın rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden çektiği vuruşta, kaleci Ramazan Köse topu kurtardı.

84. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet'in uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka (İlhan dk. 79 ?), Tarkan, Sadiku, Eduok (Koita dk. 89 ?), Trezeguet (Özgür Çek dk. 90 ?), Diagne

Yedekler: Eray, Onur, Uğurcan, Sa, Hakan, Hasan Bilal, Mustafa

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Göztepe: Beto, Gassama (Gouffran dk. 35), Reis, Titi, Traore (Berkan dk. 17), Alpaslan (Deniz Kadah dk. 83 ?), Castro, Tayfur, Yasin, Borges, Jerome

Yedekler: Göktuğ, Hakan, Berkan, Fausto, Yalçın, Grillo, Yalçın, Poko, N'gando, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Eduok (dk. 21 ve 47), Trezeguet (dk. 84) (Kasımpaşa), Yasin Öztekin (dk. 69) (Göztepe)

Sarı kart: Ben Youssef (Kasımpaşa)