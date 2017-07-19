Kastamonu’da 10 günde iki Alzheimer hastası kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Değirmencik köyünde ikamet eden 72 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Yılmaz, eşi Kadir Yılmaz’ın öğle namazını idrak etmek için camiye gittiği saatte kapısı kilitli olan evin camından atlayarak dışarı çıktı. Namazın ardından eve dönen Kadir Yılmaz, evde eşi Ayşe Yılmaz’ın olmadığını fark etti. Komşularına haber veren Kadir Yılmaz, bir süre köylülerle birlikte eşi Ayşe Yılmaz’ı aradı. Kadir Yılmaz, eşini bulamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinden yardım istedi. Jandarma Arama Kurtarma Timi ile iz takip köpeklerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında Alzheimer Hastası Ayşe Yılmaz, iki gündür yapılan tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen bulunamadı.



Öte yandan, Daday’ın Akılçalman Köyünde ikamet eden diğer Alzheimer hastası 80 yaşındaki İfakat Uğur da henüz bulunamadı. Daday’a bağlı Akılçalman köyünde ikamet eden Alzheimer hastası 80 yaşındaki İfakat Uğur, 10 Temmuz Pazartesi sabahı hava almak için evden ayrıldıktan sonra yakınları tarafından bir daha haber alınamamıştı. Yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunulmuş ve jandarma ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, köylüler ve iz takip köpekleriyle arama kurtarma çalışması başlatmıştı. 3 günlük arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunamayan İfakat Uğur’u arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

Daday’da son 10 günde iki Alzheimer hastasının kaybolması ve bir daha haber alınamaması ilçede paniğe yol açtı. Kayıp olan vatandaşları bulmak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Serkan Yılmaz