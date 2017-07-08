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Kastamonu’da ‘ByLock’ operasyonu: 16 tutuklama

Kastamonu’da ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 16 kişi ise tutuklandı.

Kastamonuda ByLock operasyonu: 16 tutuklama

08 Temmuz 2017 13:02

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince aralarında imam-hatip, öğretmen, doktor, ev hanımı, iş adamlarının bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda adreslerinde bulunan 27 kişi gözaltına alındı.

‘ByLock’ kullanıcısı oldukları ileri sürülen ve gözaltına alınan 27 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen E.İ., E.Ö., F.B., M.D., M.F.Ö., N.K., N.E., S.S., S.S.I., K.K., E.K., A.D., Y.E.D., H.K., H.D. ve Ü.T., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: Bylock, kastamonu


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