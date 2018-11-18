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Kastamonu'da organize suç çetesi çökertildi

Kastamonu'da organize suç çetesi çökertildi
Kastamonu'da organize suç çetesi çökertildi

Kastamonu'da piyasadan toplanan hacizli-yakalamalı, hurda belgeli veya çalıntı araçları parçalayarak satan, aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti ve kaçak içki üretimi yapan organize suç çetesi, jandarmanın düzenlediği operasyonla çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takip ettikleri çeteye il merkezinde ve Gölköy köyünde eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma, V.C, H.Y, V.C, H.Y, H.E. ve G.C. isimli şahısların maddi menfaat sağlamak maksadıyla piyasadan topladıkları hacizli-yakalamalı, hurda belgeli veya çalıntı araçları Kastamonu'da şehir merkezinde bulunan sanayide parçalayarak sattıklarını, aynı zamanda Gölköy köyünde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını ve kaçak içki ürettiklerini, bununla birlikte ruhsatsız silah da bulundurduklarını belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından il merkezinde ve Gölköy köyünde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, V.C. isimli şahsa ait bağ evinde F.Y, O.M, S.D, H.Y. ve H.C. isimli şahıslar birlikte uyuşturucu madde kullandıkları sırada yakalandı. Bağ evinde, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar maddesi, 46 adet Ecstacy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 74 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 103 litre kaçak rakı, 1 adet alkol (rakı) yapımı için kurulmuş damıtma düzeneği, 134 adet motor ve şasi numarası basımında kullanılan numaratör, 25 adet çekme belgeli otomobil, 44 adet araç tescil belgesi ve 26 adet plaka halinde araçlardan kesilmiş şasi numarası ele geçirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesine sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Vedat Yunus İkizoğlu - Davut Has 

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